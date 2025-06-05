Якщо під рукою немає кухонних ваг, чайна ложка може допомогти приблизно визначити вагу продуктів

Якщо під рукою немає кухонних ваг, чайна ложка може допомогти приблизно визначити вагу продуктів. Проте, якщо вам потрібна певна кількість продуктів, вам варто знати, скільки ж грамів в чайній ложці. УНІАН розповідає, скільки грамів в чайній ложці.

Скільки грамів в чайній ложці: найпоширеніші продукти

Одразу відзначимо, що зазвичай кількість грамів вказують без гірки, тому потрібно враховувати цей момент під час приготування будь-яких страв:

1 чайна ложка цукру – 5 г; 1 чайна ложка сухих дріжджів – 5 г; 1 чайна ложка солі – 7 г; 1 чайна ложка води – 5 мл; 1 чайна ложка меду – 7-8 г; 1 чайна ложка чаю – 2 г; 1 чайна ложка борошна – 5 г; 1 чайна ложка крохмалю – 10 г; 1 чайна ложка лимонної кислоти – 5 г; 1 чайна ложка какао – 3 г; 1 чайна ложка кави – 4 г; 1 чайна ложка соди – 12 г; 1 чайна ложка розпушувача – 3 г; 1 чайна ложка сухого желатину – 5 г; 1 чайна ложка манної крупи – 7 г; 1 чайна ложка ванільного цукру – 4 г; 1 чайна ложка оцту – 5 мл; 1 чайна ложка цукрової пудри – 10 г.

Якщо ви будете насипати ці продукти в чайну ложку з гіркою, то кількість грамів буде відрізнятися на кілька грамів залежно від того, що ви туди покладете.