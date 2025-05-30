Горілка виконує роль ефективного розпушувача у випічці

Додавання горілки до тіста – перевірений кулінарний лайфхак, який впливає на текстуру випічки. «24 канал» розповідає, для чого в тісто потрібно додавати горілки та як правильно це робити.

Як горілка впливає на тісто?

Горілка виконує роль ефективного розпушувача у випічці. Окрім цього, вона також підсилює смак тіста, у результаті випічка виходить смачнішою. Також ця добавка не тільки покращує текстуру булочок, завдяки чому вони ефективніше пропікаються, алей сприяє хрусткій скоринці.

Крім того, завдяки горілці дріжджове тісто стає повітрянішим та пухкішим, а бездріжджове – набуває легшої консистенції.

Цей метод також допомагає запобігти висиханню та черствінню.

Скільки горілки потрібно додавати в тісто?

Для випічки необхідна мінімальна кількість горілки – на кожен кілограм тіста рекомендується лише одна столова ложка.