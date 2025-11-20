Якщо подорожує сім’я, то ліміт збільшується пропорційно кількості людей

Подорожуючи за кордон або повертаючись в Україну, важливо знати правила перевезення готівки та цінних паперів. Незнання законодавства може призвести до штрафів або конфіскації коштів. Державна митна служба України пише, яку суму можна перевозити без декларації, коли потрібне оформлення документів і як правильно діяти родинам та окремим мандрівникам.

Ліміт готівки без декларації

Згідно з українськими правилами, при перетині кордону можна без письмового декларування перевозити до 10 000 євро. Сума включає готівку та банківські метали. За курсом НБУ 10 000 євро – це приблизно 487 374 гривні. Неповнолітні також можуть перевозити таку суму.

Якщо подорожує сім’я, то ліміт збільшується пропорційно кількості людей. Наприклад, двоє дорослих та одна дитина можуть разом перевезти до 30 000 євро без декларування.

Коли потрібна декларація

Якщо сума перевищує 10 000 євро, необхідно подати митну декларацію. Письмове декларування потрібне також у випадку перевезення платіжних документів і цінних паперів (акції, облігації, чеки, боргові розписки, акредитиви), якщо їхня сумарна вартість дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро.

При цьому закон не встановлює верхньої межі суми, яку можна перевозити. Головне – дотриматися правил декларування і мати документи, що підтверджують походження коштів.

Практичні поради