Перетримувати яйце та варити його довше 20 хвилин не потрібно, інакше воно втратить смак та стане гумовим

Варене яйце – проста страва, проте навіть її можна зіпсувати, якщо не знати точного часу приготування. УНІАН розповідає, як отримати твердий жовток без пересушування.

Скільки хвилин потрібно варити яйце круто?

Щоб зварити яйце круто, потрібно покласти його в каструлю, залити холодною водою так, щоб вона повністю їх вкрила, а потім довести до кипіння. І після цього почати відраховувати час після закипання:

На плиті яйця варитимуться 12 хвилин. В мультиварці яйця потрібно варити в режимі «варіння» або «суп» рівно 14 хвилин після закипання. В пароварці яйця варяться круто 18 хвилин.

Поради для вдалого варіння