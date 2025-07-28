Для ідеального смаку важливо дотримуватися правильних пропорцій та технології приготування

Банош – традиційна гуцульська страва, яка готується з кукурудзяної крупи. Для ідеального смаку важливо дотримуватися правильних пропорцій та технології приготування. УНІАН розповідає, скільки варити банош, щоб він вийшов ідеальним.

Скільки потрібно варити банош?

Якщо ви плануєте варити банош звичайним способом, вам потрібно готувати його 10-15 хвилин, як манну кашу, постійно помішуючи дерев’яною ложкою. Коли ви помітите, що страва загустіла – можна вимикати.

У мультиварці банош потрібно готувати на режимі «молочна каша» на 30 хвилин або «тушіння». Коли страва готуватиметься, її потрібно постійно перемішувати.

Щодо пропорцій, то банош зазвичай готують на сметані та молоці, і для 1 частини крупи потрібно 2-3 часини сметани і 1-2 частини молока (від кількості рідини буде залежати густина страви).