Досвідчені городники радять використовувати траву з користю

Після косіння газону багато власників ділянок просто викидають траву або вивозять її за межі подвір’я. Проте скошена зелень може стати цінним органічним добривом для овочевих культур і садових рослин. Вона містить поживні речовини, які поступово повертаються в ґрунт і покращують його структуру. Саме тому досвідчені городники радять використовувати траву з користю, пише Woman life.

Як приготувати зелене добриво

Для приготування натурального підживлення підійде свіжоскошена газонна трава. Її складають у велику місткість приблизно на дві третини об’єму та заливають водою.

До суміші можна додати виполоті бур’яни без насіння. Місткість бажано накрити кришкою, адже під час бродіння з’являється досить різкий запах.

Для пришвидшення процесу деякі городники додають невелику кількість дріжджів, хоча це не є обов’язковою умовою.

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Скільки настоювати добриво

Місткість із трав’яним настоєм залишають у теплому місці на 2–3 тижні. Протягом цього часу суміш періодично перемішують.

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Про готовність добрива свідчить темний колір рідини та поява піни на поверхні. Після завершення бродіння настій проціджують.

Як правильно використовувати

Концентрований настій необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:10. Отриманим розчином поливають рослини під корінь.

Для більшості овочевих культур достатньо від одного до двох літрів під кожну рослину. За сезон таке підживлення можна використовувати кілька разів, особливо в період активного росту.