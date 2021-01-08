З нагоди роковин трагедії, в якій загинули 176 людей, відкрили пам’ятний сквер

У роковини збиття в Ірані українського літака, який летів з Тегерана до Києва, у столичному парку «Вербовий гай» урочисто відкрили сквер пам'яті загиблих пасажирів і екіпажу авіалайнера. На території скверу, зокрема, встановлено пам'ятник жертвам трагедії.

В церемонії відкриття скверу взяли участь СЕО авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгеній Дихне, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць і заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Також на церемонії відкриття були присутні рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, інших міністерств і відомств, Служби безпеки України. Крім того, у заході взяли участь представники посольств Канади, Великої Британії, Афганістану, а також посол Швеції Тобіас Тиберг. Громадяни цих країн були на борту збитого українського літака.

Фото Софії Шовікової, МЗС України

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 січня іранські військові збили літак Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», який летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва. Влада Ірану кілька днів приховувала правду про причетність своїх військових до трагедії, однак згодом таки опублікувала звіт про катастрофу, з якого випливає, що іранські військові збили український літак двома ракетами через три хвилини після зльоту. Також влада Ірану пояснила, що військові збили літак, сприйнявши його за ворожий об’єкт.

На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також двоє пасажирів були громадянами України.

Влада Ірану пообіцяла виплатити родинам загиблих по 150 тис. доларів компенсації.