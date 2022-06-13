Крім того, Олександр Лобинцев також віддав наказ бомбардувати нафтобазу в Луцьку

Російського командира 23 винищувального авіаційного Таллінського полку Олександра Лобинцева судитимуть за бомбардування нафтобаз на Рівненщині. Йдеться про дві нафтобази у місті Дубно та селищі Клевань. Слідство вважає, що він віддав наказ про нанесення по цих об'єктах ракетних ударів.

Про оголошення підозри стало відомо у понеділок, 13 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За даними слідства, підполковник Олександр Лобинцев у березні віддав наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області. Йдеться про нафтобази у місті Дубно та селищі Клевань.

Пілоти російських бойових літаків вилітали з аеродрому Барановичі у Білорусі та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли.

«Це призвело до забруднення атмосфери, значного забруднення повітря та землі нафтопродуктами та продуктами їх згоряння, вже завдало шкоди екології на понад 11 млн грн та стало причиною повної зупинки нафтобаз. Точний рівень забруднення навколишнього середовища та збитки мають визначити науковці, залучені до слідства», – йдеться у повідомленні.

Олександру Лобинцеву інкримінують порушення законів та звичаїв війни, за що передбачене покарання від восьми до 12 років тюрми. Також у прокуратурі повідомляють, що незабаром його оголосять у розшук.

Зазначимо, що 24 травня волинська прокуратура оголосила підозру Олександру Лобинцеву за бомбардування нафтобази у Луцьку.