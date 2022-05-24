Удар по нафтобазі спричинив масштабну пожежу, яку рятувальники гасили протягом 32 годин

Російського командира 23-го винищувального полку судитимуть за наказ про бомбардування нафтобази у Луцьку. Слідство встановило, що саме за наказом Олександра Лобинцева фронтовий винищувач випустив по Луцьку крилату ракету. Внаслідок удару нафтобаза зазнала збитків на 136 млн грн, а пожежу на ній гасили протягом півтори доби.

Про оголошення підозри стало відомо в вівторок, 24 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, ввечері 27 березня командир 23-го винищувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії армії військово-повітряних сил Росії наказав завдати удару по нафтобазі у Луцьку.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі СБУ Волині, йдеться про підполковника Олександра Лобинцева.

«Командир полку віддав підлеглому військовослужбовцеві злочинний наказ, на виконання якого 27 березня 2022 року літак фронтової авіації збройних сил Росії зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у Республіці Білорусь та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети, яка влучила в нафтобазу в місті Луцьку Волинської області», – йдеться у повідомленні.

Влучання ракети завдало майнової шкоди на суму понад 136 мільйонів гривень. Пожежу на нафтобазі рятувальники гасили протягом півтори доби.

Військового підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає ув'язнення від восьми до 12 років. Підозрюваного оголосять у розшук.