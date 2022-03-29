Волинські рятувальники без зупинки гасили пожежу впродовж 32 годин

Зранку 29 березня волинські рятувальники повідомили про остаточну ліквідацію пожежі на нафтобазі у Луцьку. Полум'я гасили впродовж 32 годин. Нагадаємо, пожежа виникла через удар крилатої ракети, яку росіяни випустили по нафтобазі ввечері 27 березня.

Як повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області, пожежу було ліквідовано о 06:00 в вівторок, 29 березня. «Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня, ліквідована», – зазначили рятувальники.

Додамо, що пожежа на нафтобазі виникла внаслідок ракетного обстрілу, який стався близько 22:00 у неділю, 27 березня. За даними військових, крилата ракета вилетіла зі сторони Білорусі. Внаслідок атаки розпочалась потужна пожежа, її локалізували близько 08:00 ранку наступного дня, втім, на повну ліквідацію знадобилось 32 години.

Нагадаємо, ввечері 28 березня ворог атакував нафтобазу на Рівненщині. Станом на 10:00 рятувальники ліквідовують полум'я.