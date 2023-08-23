28-річний Георгій Корнєєв виконував обовʼязки керівника управління менше місяця

Слідство повідомило деталі справи про хабар щодо колишнього в. о. керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради 28-річного Георгія Корнєєва. Суд на два місяці відсторонив його від посади, а ЛМР повідомила про звільнення посадовця. Після скандалу з хабарем ZAXID.NET з’ясував, що у 2015 році Геогій Корнєєв дав інтерв’ю російським пропагандистам та публікував суперечливі проросійські дописи в соцмережах.

Із матеріалів справи відомо, що поліція зареєструвала кримінальне провадження про хабарництво ще 22 грудня 2022 року за зверненням місцевої мешканки, яка хотіла відкрити у Львові грумінг салон і звернулась за погоджувальними документами до Львівської міськради. Зокрема наприкінці листопада 2022 року підприємиця вирішила купити квартиру й пристосувати її під грумінг салон. Квартиру, що підходила їй за параметрами, вона знайшла на вул. Балабана, 20, однак для облаштування салону в приміщенні необхідно було встановити додатковий вхід. Оскільки будівля розташована в межах історичної частини, підприємиця звернулася в ЛКП «Айсберг» за відповідними погодженнями. У ЛКП їй надали номер телефону спільниці Георгія Корнєєва, зазначивши, що вона допоможе з виготовленням технічного паспорта та отриманням дозволів на перепроектування квартири. Зазначимо, що остаточний дозвіл на переобладнання квартири під комерцію видає виконавчий комітет й станом на серпень 2023 року відповідні містобудівні умови та обмеження не видавали.

У грудні підприємиця зустрілася зі спільницею Корнєєва у неї вдома, де вона повідомила, що за виготовлення та погодження документації необхідно заплатити 1500 доларів США хабара. З них 1000 доларів має отримати Корнєєв, однак для реалізації цієї схеми необхідно, аби він вступив на посаду керівника управління. 21 грудня підприємиця звернулася в поліцію із заявою про вимагання хабара.

Георгія Корнєєва призначили на посаду в. о. керівника управління 26 липня, він мав виконувати ці обов’язки як заступник керівника до 16 серпня, на час відпустки очільниці Маріанни Мороз. Тоді його спільниця повідомила підприємицю про можливість виготовлення необхідних їй документів й попросила передати перші 500 доларів хабара. Решту необхідно було заплатити після виготовлення документів.

10 серпня підприємиця передала першу частину грошей, а 14 серпня посередниця телефоном повідомила, що прийшов час заплатити й решту. Наступного дня в офісі управління охорони історичного середовища на вул. Валовій, 20 вона отримала документи та передала решту хабара, а ввечері того ж дня поліція затримала тимчасового очільника управління та його спільницю. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 368.

Наступного дня Галицький районний суд обрав Георгію Корнєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 161 тис. грн застави, яку він сплатив і вийшов із СІЗО. Крім цього, суд на два місяці відсторонив посадовця від посади, водночас у міськраді повідомили, що Георгія Корнєєва звільнили.

Після повідомлення про хабар стало відомо про суперечливі погляди посадовця. Зокрема у 2015 році тоді ще студент Георгій Корнєєв дав онлайн-інтерв’ю російській пропагандистській агенції News Front. Під час розмови з ведучим він стверджував, що львів’яни підтримують федералізацію та створення так званої Галицької республіки, а також називав націоналістів «холуями та пристосуванцями».

Крім цього, у забороненій російській соцмережі «ВКонтакте» та на сторінці у Facebook приблизно до 2017 року він публікував суперечливі проросійські дописи. Після розголосу він опублікував допис у Facebook із запереченням своїх проросійських поглядів, зазначивши, що таким чином він нібито хотів викрити сепаратистів. Згодом він закрив сторінку та видали відповідну публікацію. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, тепер суперечливу діяльність Корнєєва перевіряє СБУ.

Про самого 28-річного Георгія Корнєєва відомо небагато. Він народився у Львові, у 2012 році вступив в Інститут архітектури НУ «Львівська політехніка». Після навчання влаштувався у Львівську міську раду, був головним спеціалістом-архітектором відділу охорони та використання об`єктів культурної спадщини в управлінні охорони історичного середовища, а з грудня 2021 року став заступником керівника управління. В управлінні він коментував рішення адміністративної комісії, займався декомунізацією та реставрацією, а також збереженням мозаїк.