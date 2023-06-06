Апарт-комплекс Smart Hill & WOL by Ribas

У сучасному світі, де стабільність та прибутковість стають ключовими факторами успіху, інвестиції відкривають нові перспективи для росту. Одним із найнадійніших та вигідних можливостей примноження капіталу є нерухомість. Тож не дивно, що саме ця галузь приваблює інвесторів.

Утім, не всі проекти є однаково ліквідними. Й щоб справді вигідно вкластися, потрібно підшукати варіант, що відрізняється вигідним розташуванням, багатофункціональністю та архітектурним рішенням. Один з таких проектів, на які варто звернути увагу, – це апарт-комплекс Smart Hill, розташований у прекрасному куточку природи – курортному містечку Яремче.

Особливості комплексу

Smart Hill & WOL by Ribas – це унікальний комплекс, який об'єднує в собі комерційну та готельну нерухомість. Проект, створений Sensar Development під керівництвом засновника компанії Марка Марченка, пропонує неперевершені можливості для інвесторів, які бажають отримати високу рентабельність та стабільний дохід від нерухомості.

Марк Марченко – засновник, СЕО Sensar Development

Смарт Хілл вражає своєю архітектурою та розташуванням. Апарт-комплекс знаходиться у самому серці прекрасних Карпат, у місті Яремче. Це унікальна комбінація інвестиційної, комерційної та готельної нерухомості. Завдяки одинадцяти поверхам та понад трьом сотням апартаментів, ви знайдете ідеальний варіант для інвестування. Найкраще місце для відпочинку з розкішним рестораном та СПА-комплексом з терасами на даху, дозволять відпочиваючим розслабитися та насолодитися чарівними видами Карпат.

Комплекс також пропонує широкий спектр зручностей, що задовольнять навіть найвибагливіші смаки. Ви можете відвідати спортзал для підтримання фізичної форми, скористатися коворкінгом для робочих потреб, насолодитися атмосферою в лоббі-холі або відпочити в затишній патіо-зоні. Комплекс також пропонує зручні паркінги – підземний та наземний.

Партнери

Забудовник SENSAR Development, вже довгий час на ринку нерухомості, відомий своєю високою професіоналізмом та успішними проектами. Засновник та CEO Sensar Марк Марченко разом із командою пропонує інвесторам стабільні та прибуткові інвестиції в нерухомість.

Одним із ключових партнерів Sensar у проекті Smart Hill є Ribas Hotels Group – провідна компанія в готельно-відпочинковій галузі. Їхні готелі відомі своєю розкішшю, бездоганним сервісом та вражаючими видами. Партнерство між Sensar і Ribas Hotels Group забезпечує створення в Smart Hill & WOL by Ribas ексклюзивного готельного комплексу з найвищими стандартами якості та задоволення клієнтів.

Smart Hill розташований у прекрасному місці, де поєднання природи та сучасного дизайну створюють неповторну атмосферу. Комплекс містить комерційну нерухомість, яка пропонує простори для оренди та розвитку різних бізнесів. Це ідеальне місце для розташування офісів, ресторанів, магазинів та інших комерційних приміщень.

Smart Line відкриває нові горизонти

Smart Line – це революційна інвестиційна лінійка проектів, що створена для тих, хто бажає вкласти свої гроші у майбутнє, використовуючи потужну силу інновацій. Основний принцип Smart Line – це забезпечення інвесторам можливості вкладати свої кошти не у «мертві» квадратні метри, а у готовий до експлуатації бізнес.

Smart Hill розташований у прекрасному місці, де поєднання природи та сучасного дизайну створюють неповторну атмосферу

Ця унікальна лінійка проектів дозволяє інвесторам використовувати свої фінансові ресурси ефективно, отримуючи стабільний прибуток. Апарт-комплекс Smart Hill & WOL by Ribas, що входить до Smart Line, пропонує апартаменти від 13 кв.м, що дозволяють вкласти суму в розмірі лише 20 800 доларів США. І це не просто інвестиція у «камінь», але і можливість стати власником активного та прибуткового бізнесу. Для того, щоб розпочати інвестиційний проект, потрібен лише початковий внесок, який становить 30% від загальної суми. І вже через 8-9 років ви можете окупити свої інвестиції та почати насолоджуватися стабільним прибутком.

Інвестиційна привабливість Smart Line просто захоплює. Річна дохідність може досягати 13-14%, що робить цю лінійку продуктів особливо привабливою для інвесторів. Ви отримуєте можливість побудувати свою фінансову незалежність та забезпечити стабільну прибутковість у майбутньому. Не упустіть цю унікальну можливість стати частиною лінійки інвестиційних проектів Smart Line. Тут ваші гроші перетворюються на активний та прибутковий бізнес, дозволяючи вам побудувати успішне майбутнє.

«Інвестуйте, здавайте в оренду, отримуйте прибуток» – Smart Line чекає на вас, щоб відкрити нові горизонти інвестиційного світу. Якщо вас зацікавили можливості інвестування, то можете переглянути огляд проекту у відео УкрІнвестКлубу, де детально розповідають їх переваги та потенціал для розвитку.

Залучення інвестицій у проект Smart Hill є вигідним варіантом для інвесторів, оскільки комплекс має потенціал стати ключовим туристичним пунктом та приносити стабільний дохід від комерційної нерухомості та готельно-відпочинкового сектору. Бізнес-план проєкту передбачає розумне управління та максимізацію доходів, забезпечуючи інвесторам високу рентабельність та успішність їхніх інвестицій.

Smart Hill – це ідеальне місце для розташування офісів, ресторанів, магазинів та інших комерційних приміщень

Завдяки проєкту Smart Hill та партнерству з Ribas Hotels Group, інвестори мають можливість отримати надійні та прибуткові інвестиції у сферу нерухомості. А комплекс Smart Hill обіцяє стати символом комфорту, розкоші та якісного відпочинку.

Насолоджуйтеся найкращими зручностями, неймовірними видами та атмосферою Карпат, живучи в розкішних апартаментах цього захоплюючого комплексу. Його вигідне розташування, широкий спектр зручностей та надзвичайна краса навколишнього ландшафту роблять його незабутнім місцем для проживання та відпочинку. Апарт-комплекс Smart Hill відкриває нові стандарти комфорту та розкоші, де мрії про ідеальне життя збуваються. А інвестування у такий проект – це можливість не тільки збільшити свій капітал, але й стати частиною історії успіху і інновацій у світі нерухомості.

Smart Hill чекає на вас, щоб зробити ваше життя незабутнім.