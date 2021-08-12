У четвер, 12 серпня, у Львові почали розклеювати наліпки з QR-кодами та ID-номерами, за допомогою яких мешканці зможуть відслідковувати роботу своїх перевізників сміття. За допомогою таких наліпок мешканці зможуть з'ясувати, хто обслуговує територію, а також повідомляти про перевантаження контейнерів чи інші проблеми, які виникли на сміттєвому майданчику. Відтак можна буде з'ясувати, де саме є проблеми. Спочатку наліпки з QR-кодами у тестовому режимі помістять на баки в Галицькому районі, відтак візьмуться за Франківський. Щоб скористатись послугою, достатньо піднести сканер телефона до коду й відкрити чатбот «City Helper Bot».

«Тоді обираєте зручний для вас Messenger – Facebook чи Telegram, вводите код майданчика або поширюєте геолокацію. Згодом вам видають інформацію, що це за майданчик, у чиїй він власності і контактний телефон перевізника. Дзвоните йому й повідомляєте про проблему», – розповіла начальниця управління інформаційних технологій Львівської міськради Олена Гунько.

Така інвентаризація, каже в.о. директора департаменту із питань поводження з відходами Зіновій Гладун, дозволить зрозуміти, на яких саме сміттєвих майданчиках є проблеми. Приміром, перевантаження контейнерів. Почнуть із центру міста.

«У нас є 1315 контейнерних майданчиків. Відповідно, такою ж буде кількість наліпок. Ми розпочали роботу в Галицькому районі, наступний буде Франківський. Думаю, до вересня фіналізуємо цей процес», – розповів він.

Заступник директора ТОВ «Грінера Україна» Тарас Колодій зазначив: програма допоможе їм швидко реагувати на звернення мешканців, відтак одразу зможуть усунути проблему. Зараз компанія обслуговує 500 точок.

«Ще додатково ми розповсюдимо цю інформацію в мережах, а також на зворотній стороні квитанції напишемо детальну інструкцію. Адже часто буває так: люди звертаються, мовляв, контейнер із пластиком перевантажений на одній зі суміжних вулиць. І поки ми відправимо туди працівника, який би знайшов місце, минає час. А завдяки унікальному номеру ми одразу зрозуміємо, про яку локацію йдеться», – розповів він.

Додамо, що наліпок із QR-кодами спочатку буде 60. Майже 370 розповсюдять у Сихівському районі. Загалом локацій зі сміттєвими майданчиками у Львові понад 1300.

Нагадаємо, що на початку серпня у Львові встановили експериментальні контейнери для відходів із саду та городу.

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