На вже недіючому Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів розпочали новий етап технічної рекультивації. Територію колишнього сміттєзвалища почали накривати дренажним шаром (геокомпозитом), а також ізоляційним шаром (геомембраною). Це дозволить повністю законсервувати полігон. У результаті зменшаться об’єми рідини та фільтрату, який там утворюється.

«На сьогодні ми закінчуємо планування території полігону, щоби приступити до технічної гідроізоляції тіла полігону і облаштування інженерних мереж. Йдеться про відведення поверхневого газу, а також фільтрату і дощових вод», – пояснив інженер технічного нагляду Володимир Рудевич.

За його словами, підрядники працюють за графіком і встигають виконувати все вчасно. Виконує роботи консорціум компаній J/V Goksin Insaat – Hayat Group.

Представник консорціуму Ахмет Ялчин Язиджи розповідає: «Ми завершили перебудову куполу полігону приблизно на 75%. І з одного боку полігону вже почали вкладати спеціальний дренажний шар. Увесь комплекс робіт плануємо завершити до наступного літа. Ми використовуємо високоякісні матеріали, завдяки яким унеможливлюється шкідливий вплив відходів на довкілля».

Рекультивація полігонів відходів – основний вид діяльності цієї компанії. Подібні проекти підрядники реалізовували у різних країнах: Азербайджані, Таджикистані, Грузії, Туреччині, Кіпрі, Албанії.

«Коли полігон буде правильно екологічно і технічно сформований, ми будем вести моніторинг щодо утворення газу та фільтрату води. І я думаю, що протягом наступних п'яти років ми можемо чітко передбачити те, що територія буде доступна для людей», – говорить директор ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний.

Протягом наступних етапів рекультивації мають насипати шар мінерального ґрунту та посіяти багаторічні трави, аби перетворити колишнє Грибовицьке сміттєзвалище на місце відпочинку.

Нагадаємо, у травні 2016 року на львівському полігоні ТПВ у Грибовичах почалася масштабна пожежа, що за кілька днів призвела до обвалу частини звалища. Під завалами загинули троє пожежників та працівник полігону. Полігон закрили і почали масштабну рекультивацію.

У 2017 році французька компанія Egis розробила новий план рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, що передбачав рекультивацію полігону, будівництво сміттєпереробного заводу, збір та сортування відходів.

У вересні 2020 року ЛКП «Зелене місто» отримало дозвіл від ДАБІ на початок будівельних робіт із рекультивації Грибовицького полігону. Рекультивація має тривати п’ять років. Вона передбачає два етапи – технологічний і біологічний. Під час першого полігон законсервують, а другого – застелять родючий шар ґрунту. Технічну рекультивацію розпочали восени торік.

Також наприкінці року на полігоні запрацює станція з перетворення біогазу на електрику.

Повністю завершити рекультивацію полігону планують у 2025 році.

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