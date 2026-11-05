Солодка капуста – традиційна перша страва бойківської кухні, яку готують у гірських селах Львівщини. Її особливість полягає в поєднанні свіжої капусти, картоплі, кислих яблук і молока. Страва має ніжну консистенцію, приємну кислинку та насичений смак, а підсмажені шкварки й цибуля додають їй особливого аромату. Рецепт від Ярослави Петриків публікує «Суспільне».

Інгредієнти

Свіжа капуста 500 г Картопля 500 г Кислі яблука 2 шт. Молоко 300 мл Домашня сметана 150 г Цибуля 2 шт. Смалець 2 ст. л. Шкварки 100 г Сіль до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте свіжу капусту та картоплю невеликими шматочками. Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою та варіть до м’якості.

Крок 2 Очистьте кислі яблука від серцевини, наріжте часточками й додайте до овочів. Варіть ще кілька хвилин, щоб яблука розм’якшилися та надали страві приємної кислинки.

Крок 3 Відцідіть капусту, картоплю та яблука, але збережіть відвар. Розімніть усі складники до однорідної консистенції. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте молоко та перемішайте. Додайте трохи овочевого відвару, щоб надати страві потрібної густоти й зберегти характерний аромат капусти.

Крок 5 Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на смальці до золотистого кольору. Додайте сметану й трохи відвару, перемішайте та прогрійте суміш.

Крок 6 Перекладіть засмажку до капусти, посоліть на свій смак і ретельно перемішайте. Прогрійте страву на слабкому вогні ще кілька хвилин.