Солодка капуста по-бойківськи. Рецепт дня
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Солодка капуста – традиційна перша страва бойківської кухні, яку готують у гірських селах Львівщини. Її особливість полягає в поєднанні свіжої капусти, картоплі, кислих яблук і молока. Страва має ніжну консистенцію, приємну кислинку та насичений смак, а підсмажені шкварки й цибуля додають їй особливого аромату. Рецепт від Ярослави Петриків публікує «Суспільне».
Інгредієнти
|Свіжа капуста
|500 г
|Картопля
|500 г
|Кислі яблука
|2 шт.
|Молоко
|300 мл
|Домашня сметана
|150 г
|Цибуля
|2 шт.
|Смалець
|2 ст. л.
|Шкварки
|100 г
|Сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте свіжу капусту та картоплю невеликими шматочками. Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою та варіть до м’якості.
Крок 2
Очистьте кислі яблука від серцевини, наріжте часточками й додайте до овочів. Варіть ще кілька хвилин, щоб яблука розм’якшилися та надали страві приємної кислинки.
Крок 3
Відцідіть капусту, картоплю та яблука, але збережіть відвар. Розімніть усі складники до однорідної консистенції.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте молоко та перемішайте. Додайте трохи овочевого відвару, щоб надати страві потрібної густоти й зберегти характерний аромат капусти.
Крок 5
Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на смальці до золотистого кольору. Додайте сметану й трохи відвару, перемішайте та прогрійте суміш.
Крок 6
Перекладіть засмажку до капусти, посоліть на свій смак і ретельно перемішайте. Прогрійте страву на слабкому вогні ще кілька хвилин.
Крок 7
Подавайте солодку капусту гарячою, доповнивши шкварками та свіжою зеленню. За бойківською традицією, смакуйте її з домашнім хлібом або паляницею.