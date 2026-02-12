Підвищена температура у спальні може заважати природним біологічним ритмам

Електроковдри допомагають швидко зігрітися в холодну пору року, проте фахівці застерігають від їх використання протягом усієї ночі. За словами лікарів, надмірне тепло може впливати не лише на якість сну, а й на стан здоров’я. Особливу увагу радять звернути людям із хронічними захворюваннями. Детальніше про це пише Martha Stewart.

Ризик перегрівання та проблеми з чутливістю

Медики пояснюють, що під час сну організм природно знижує температуру тіла на один-два градуси. Саме це сприяє глибокому та відновлювальному відпочинку. Якщо ж людина спить під увімкненою електроковдрою, процес терморегуляції може порушуватися.

Окрему небезпеку становить використання підігріву для людей із периферичною нейропатією. Цей стан виникає внаслідок ушкодження нервів, найчастіше в руках і ногах, і може супроводжуватися поколюванням, болем або онімінням. Через знижену чутливість до тепла людина може не відчути перегрівання або навіть отримати опіки в місцях контакту з ковдрою.

Лікарі наголошують, що серйозні ускладнення трапляються рідко, однак ризик усе ж існує, особливо для людей із діабетом та іншими захворюваннями, що впливають на нервову систему.

Вплив на якість сну

Також обговорюється вплив електромагнітних полів, які створюють прилади з підігрівом. Вони належать до полів надзвичайно низької частоти. Хоча переконливих доказів серйозної шкоди немає, частина науковців вважає, що тривалий вплив потребує подальших досліджень.

Як користуватися безпечно

Фахівці рекомендують підігрівати ліжко приблизно за годину до сну, а перед тим як лягати – вимикати ковдру. Альтернативою може бути використання кількох звичайних ковдр або теплої піжами.

Електроковдру не слід застосовувати для немовлят і людей, які не можуть самостійно змінити положення тіла. Важливо регулярно перевіряти справність приладу, уникати пошкоджених дротів і дотримуватися інструкцій виробника щодо догляду та зберігання.