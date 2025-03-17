Маленькі цуценята дуже активні та непосидючі, але постійне дослідження світу швидко виснажує їх

Попри свою енергійність цуценята потребують багато відпочинку. Якщо ваш домашній улюбленець згорнувся клубочком і спить посеред дня, не варто хвилюватися – це природний процес. Але як дізнатися, скільки сну є нормою, а коли варто звернутися до ветеринара? Пояснює Purina.

Скільки годин на день має спати цуценя

Нічний сон – у 2 місяці цуценя може спати від 6 до 10 годин, а після 4 місяців здатне спати всю ніч без перерв. Денний сон – цуценята можуть дрімати після активних ігор, їхній сон може тривати від 30 хвилин до 2 годин. Загальна тривалість сну – у середньому, маленькі цуценята мають спати до 17 годин протягом доби. Загалом сон від 16 до 20 годин для цуценят є нормою.

Чому сон такий важливий

Нормальний режим сну також є дуже важливою частиною процесу навчання домашнього улюбленця. Цуценя вперше досліджує світ, вивчає нові команди, запахи, людей, повсякденні вправи, тож більша частина їхньої енергії йде на те, аби зрозуміти та запам’ятати усю цю інформацію.

Сон дає змогу мозку вашого домашнього улюбленця обробити інформацію, котру вони отримали за час своєї активності. Відпочинок допомагає цуценяті зрозуміти усе це. Сон також допомагає йому систематизувати інформацію та запам’ятати її. Отже, мозок цуценя продовжує працювати навіть під час сну.

Як зрозуміти, що цуценя спить забагато

Якщо ваш улюбленець спить понад 20 годин на добу або прокидається млявим, це може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям.

Причини надмірної сонливості:

незбалансоване харчування;

недостатня кількість води;

хвороба.

Показати цуценя ветеринару – найкращий варіант у цій ситуації, адже фахівець зможе визначити причину й усунути її.