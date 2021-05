Вболівальники англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед», протестуючи проти власників клубу, прорвалися на поле перед матчем із «Ліверпулем». Через масові протести фанатів старт матчу 34-го туру англійської прем’єр-ліги перенесли на невизначений час.

Матч мав початися в неділю, 2 травня, о 18:30 за київським часом. Як повідомляє Sky News, кілька тисяч фанатів «Манчестер Юнайтед» зібралися поблизу стадіону клубу «Олд Траффорд», закликаючи сім’ю Глейзерів продати клуб. Вони невдоволенні спробою керівництва взяти участь в європейській Суперлізі, яка, до слова, проіснувала всього два дні.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6