Фанати вимагали власників «Манчестер Юнайтед» продати клуб

Вболівальники англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед», протестуючи проти власників клубу, прорвалися на поле перед матчем із «Ліверпулем». Через масові протести фанатів старт матчу 34-го туру англійської прем’єр-ліги перенесли на невизначений час.

Матч мав початися в неділю, 2 травня, о 18:30 за київським часом. Як повідомляє Sky News, кілька тисяч фанатів «Манчестер Юнайтед» зібралися поблизу стадіону клубу «Олд Траффорд», закликаючи сім’ю Глейзерів продати клуб. Вони невдоволенні спробою керівництва взяти участь в європейській Суперлізі, яка, до слова, проіснувала всього два дні.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

Перед початком матчу кілька сотень фанатів зламали бар’єри та прорватися на поле стадіону. Дехто з них видирався на стійки воріт. Вони скандували гасла проти власників клубу, тримали плакати та запалювали фаєри.

Згодом на офіційному сайті «Манчестер Юнайтед» з’явилося повідомлення, що матч із Ліверпулем переноситься на невизначений термін. В заяві йдеться, що відповідне рішення клуб прийняв спільно із поліцією та АПЛ.

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