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Соус з абрикосів та помідорів до м’яса та риби. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Літні соуси здатні прикрасити найнуднішу страву. Тож продовжуємо ділитися їх рецептами. Цей соус смакуватиме і зимою.
Інгредієнти:
- абрикоси 1 кг
- цибуля 0,5 кг
- помідоpи 2 кг
- болгарські пеpці 4 шт
- кілька гоpошін чеpного пеpцю
- часник 1 голівка
- олія 100 мл
- сіль
Цей соус смакуватиме і зимою (фото Cuisine Actuelle)
Абрикоси розділити на половинки та витягнути кісточки. Помідори занурити в окріп, а потім зняти з них шкірку. Перці почистити від зерняток. Цибулю та часник почистити.
Всі провернути через м'ясорубку і варити на повільному вогні до загустіння, періодично помішуючи. Додати олію.
Готовий продукт закрутити в стерилізовані банки.
Чудово смакує до м’яса та риби.
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