Літні соуси здатні прикрасити найнуднішу страву. Тож продовжуємо ділитися їх рецептами. Цей соус смакуватиме і зимою.

Інгредієнти:

абрикоси 1 кг

цибуля 0,5 кг

помідоpи 2 кг

болгарські пеpці 4 шт

кілька гоpошін чеpного пеpцю

часник 1 голівка

олія 100 мл

сіль

Цей соус смакуватиме і зимою (фото Cuisine Actuelle)

Абрикоси розділити на половинки та витягнути кісточки. Помідори занурити в окріп, а потім зняти з них шкірку. Перці почистити від зерняток. Цибулю та часник почистити.

Всі провернути через м'ясорубку і варити на повільному вогні до загустіння, періодично помішуючи. Додати олію.

Готовий продукт закрутити в стерилізовані банки.

Чудово смакує до м’яса та риби.