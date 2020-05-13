НСЖУ заявила про масове звільнення журналістів газети «Експрес»

Головна редакторка «Експресу» відмовилися прокоментувати заяву ЛОО НСЖУ про масове звільнення працівників редакції

З редакції найтиражнішої львівської газети «Експрес» звільнили усіх журналістів та інших працівників – загалом понад 120 осіб. Про масове звільнення, яке відбулося ще наприкінці березня повідомила 13 травня львівська обласна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

«Як стало відомо, наприкінці березня з редакції всеукраїнської газети «Експрес» було звільнено всіх журналістів та інших її працівників. За інформацією наших колег, усього втратило роботу понад 120 осіб. Майже 80 працівників відомого на всю країну друкованого ЗМІ стали безробітними й опинилися на «біржі праці». Внаслідок таких незрозумілих громадськості дій власників видання популярна газета взагалі може припинити своє існування», – йдеться у заяві ЛОО НСЖУ, оприлюдненій у середу, 13 травня.

Цією ж заявою ЛОО НСЖУ звернулася до керівництва редакції газети «Експрес» із проханням пояснити причину такого одномоментного масового звільнення журналістів. Також ЛОО НСЖУ просить правоохоронців «звернути увагу на цю ситуацію з огляду на можливий факт тиску власників видання на його працівників з метою їх примусового незаконного звільнення».

Головна редакторка газети «Експрес» Уляна Вітюк відмовилася прокоментувати ZAXID.NET заяву ЛОО НСЖУ про масові звільнення у газеті. Вона порекомендувала адресувати питання голові редакційної ради Ігорю Починку, який проживає за кордоном, або написати інформаційний запит до редакції «Експресу».

Варто зауважити, що газета «Експрес» продовжує виходити друком, також регулярно оновлюється сайт видання. За інформацією від журналістів газети, які не захотіли афішувати своє ім’я, звільнених працівників пообіцяли працевлаштувати назад після завершення карантину.