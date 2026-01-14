Перед будь-якими діями відкрийте кран із холодною водою

Зимові морози нерідко стають причиною серйозних побутових проблем у власників приватних будинків. Одна з найпоширеніших – замерзання води в трубах. Така ситуація незручна, а й небезпечна пошкодженням водопроводу. Важливо реагувати швидко, але без ризику для системи. Що робити у такому випадку, пише «Час дій».

Перший крок

Перед будь-якими діями відкрийте кран із холодною водою. Це допоможе зменшити тиск усередині труб, дасть змогу контролювати процес танення льоду та дозволить воді поступово виходити назовні, щойно крижана пробка почне руйнуватися.

Спосіб перший

Такий варіант підходить для труб, до яких є вільний доступ. Увімкніть побутовий або будівельний фен на помірний режим і починайте прогрівати трубу, рухаючись від змішувача у напрямку вводу води. Повітря не слід довго спрямовувати в одну точку, щоб уникнути деформації матеріалу. Для збереження тепла можна тимчасово обгородити трубу підручними матеріалами.

Спосіб другий

Це один із найбезпечніших методів, який не потребує електроприладів. Обмотайте проблемну ділянку тканинами або рушниками, підставте ємність для води та поступово поливайте їх теплою водою. Матеріал утримуватиме тепло й рівномірно передаватиме його трубі, допомагаючи льоду танути без різких перепадів температур.

Спосіб третій

Коли труба промерзла у стіні або під землею, ефективніше діяти зсередини. Приготуйте концентрований сольовий розчин на основі гарячої води. За допомогою довгого шланга обережно подавайте рідину до місця замерзання. Сіль знижує температуру замерзання та пришвидшує руйнування льоду, дозволяючи поступово відновити прохід води.

Що робити заборонено

Не використовуйте відкритий вогонь для пластикових труб: вони миттєво пошкоджуються від високої температури. Також не варто різко заливати окріп у сильно охолоджену систему, адже це може спричинити тріщини. Плавність і контроль температури – головні умови безпечного розморожування.