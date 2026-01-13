Не обов’язково робити повний ремонт кімнати

З настанням холодів питання економії енергії стає особливо актуальним. Навіть невелика помилка у розташуванні меблів може змусити котел працювати дарма і збільшити витрати на опалення. Експерти радять звернути увагу на відстань між меблями та радіаторами, адже саме тут часто ховається причина неефективної роботи системи. Детальніше про це пише «24 Канал».

Чому котел витрачає зайве паливо

Якщо повітря навколо батарей не може вільно циркулювати, котел змушений працювати довше. Основні проблеми:

радіатори обігрівають повітря, яке має підійматися і поширюватися кімнатою: диван або великий предмет меблів заважає цьому процесу;

щільна оббивка меблів поглинає тепло, замість того щоб прогрівати приміщення;

термостат фіксує низьку температуру і змушує котел працювати довше, витрачаючи більше палива.

Яка відстань між меблями і батареєю оптимальна

Достатньо відсунути диван на 30–40 сантиметрів від батареї. Цього простору вистачає для природної циркуляції тепла. В результаті котел працює ефективніше, а рахунки за опалення зменшуються.

Додаткові переваги правильного розташування меблів

Правильне розташування меблів не тільки допомагає економити тепло, але й подовжує термін служби меблів. Тепло не пересушує каркас і тканину, зменшується ризик перегріву і займання оббивки. Крім того, котел працює короткими ефективними циклами, що знижує викиди вуглецю.