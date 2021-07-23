США не виключають запровадження проти проекту російського газопроводу «Півнінчий потік-2» нових санкцій. Самий російський газопровід американський уряд досі вважає «поганою угодою», запевнив речник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує «Укрінформ».

Прайс заявив, що чинна адміністрація президента США Джо Байдена продовжує виступати проти «Північного потоку-2». А мета домовленостей із Німеччиною щодо російського газопроводу полягала в тому, щоб не дати Росії використовувати енергоресурси як зброю проти України чи інших країн в регіоні.

Він знову назвав російський газопровід «поганою угодою» для Німеччини, України та Європи в цілому. Та запевнив, що американський уряд продовжить слідувати курсу визначених законодавством санкцій.

«Ми прагнемо слідувати закону, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (в угоді США та Німеччини, – ред.), жодним чином цього не змінило», – підкреслив Прайс.

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву із обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашом матеріалі.