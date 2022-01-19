США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer
Постачання партії вакцин відбулось через глобальний фонд COVAX
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США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції Covid-19. Про це 19 січня повідомило посольство США в Україні.
Постачання партії вакцин відбулось через глобальний фонд COVAX.
«Ця поставка ЮНІСЕФ через фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron», – йдеться у повідомленні посольства.
Наприкінці 2021 року МОЗ повідомило про домовленості щодо закупівлі 25 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer та 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. Попередньо ще очікувється майже 10 млн доз за програмою Covax.
Нагадаємо, ізраїльські науковці заявили, що четверте щеплення проти Covid-19 лише частково захищає від інфікування штамом «Омікрон».
Дослідження щодо впливу новго штаму на вакцину розпочалося ще у грудні, коли 150 медичних працівників отримали четверте щеплення вакциною Pfizer і наразі це єдине дослідження ефективності четвертої дози Covid-вакцини. Зокрема, вакцина Pfizer відмінно захищає проти штамів «Альфа» та «Дельта», але проти «Омікрону» – недостатньо.
Тим часом, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало детальний список симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон». Ознайомитись з ним можна за посиланням.