Влада США розслідує можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів, які працюють у Відні. В чиновників з’явилися проблеми із здоров’ям, схожі на так званий «гаванський синдром».

Погіршення здоров’я в дипломатів розпочалися після інавгурації президента США Джо Байдена, пише 17 липня «Радіо Свобода» із посиланням на New Yorker та Associated Press.

Прояв таких симптомів урядові агентства США називають аномальними або непоясненими інцидентами зі здоров’ям. Водночас у приватних бесідах директор ЦРУ Вільям Бернс називає їх не інцидентами, а атаками.

Що таке «гаванський синдром»?

У 2016 році в столиці Куби низка американських дипломатів скаржилися на сильні головні болі, нудоту, втому, погіршення зору тощо. Про схожі випадки із американськими чиновниками повідомляли згодом в США, Росії, Китаї та інших країнах.

Що саме спричиняє такі симптоми наразі невідомо. Однак високопосадовці як у адміністрації екс-президента Дональда Трампа, так і в адміністрації Джо Байдена впевнені, що за цими інцидентами стоїть Росія. А ймовірним організатором подібних атак може бути ГРУ.