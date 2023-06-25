Державний департамент Сполучених Штатів Америки вирішив відкласти заплановане введення санкцій проти золотого бізнесу ПВК «Вагнер» в Африці, повідомляє WSJ із посиланням на свої джерела.

Як йдеться в публікації, у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного золотого бізнесу ПВК "Вагнер" в Африці. Проте, як повідомляється, що США планують відкласти нові санкції.

«Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік», – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США у травні оголосило про запровадження санкцій проти керівника формувань ПВК «Вагнер» у Малі Івана Маслова після того, як стало відомо про спроби цього угруповання переправити зброю в Росію.

Структури ПВК «Вагнер» вже створили гірничодобувне підприємство в Центральноафриканській Республіці, яке має займатися видобутком золота.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 23 червня бойовики ПВК «Вагнера» почали спробу військового заколоту в Росії після того, як російська армія нібито завдала ударів по тилових базах «вагнерівців» у Ростовській області. Бойовики взяли під контроль низку об’єктів і прямували до Москви. Однак ввечері 24 червня «вагнерівці» вирішили розвернути свої колони в місця дислокації. Це відбулося після розмови засновника ПВК «Вагнер» Євґєнія Пріґожина з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що мирні домовленості передбачають виїзд Пріґожина в Білорусь. Відкриту проти нього кримінальну справу закриють, а «вагнерівців», які брали участь у заколоті, не будуть переслідувати.