Військовим, який загинув у четвер, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, є сержант Євген Курасов – заступник командира бойової машини-навідник військової частини А4532. Про це ідеться у Facebook 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Сержант Євген Курасов загинув на Донбасі від кулі снайпера

«Причина загибелі – ведення снайперського вогню противником. Поранення були несумісні з життям», – зазначено в дописі.

24-річний Євген Курасов був родом зі села Локня на Сумщині. У нього залишилась дружина та дитина.

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 8 липня, збройні формування Росії 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Як інформував ZAXID.NET, з 21 березня по 6 червня фахівці СММ ОБСЄ зафіксували близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за попередній відповідний звітний період.