Маск завдяки великим статкам впливав на політичну ситуацію

Британська гуманітарна організація Oxfam оприлюднила щорічний звіт, у якому повідомляє, що загальне багатство мільярдерів у світі досягло рекордного рівня – 18,3 трлн доларів, що на 16% більше порівняно з 2025 роком.

Кількість мільярдерів вперше перевищила 3000 людей, а їхні статки зростають утричі швидше, ніж раніше. У жовтні 2025 року Ілон Маск став першою людиною у світі зі статком понад пів трильйона доларів. З 2020 року активи мільярдерів зросли на 81%, через що Oxfam називає цей період «десятиліттям мільярдерів».

Oxfam наголошує, що надвисокі статки перетворюються на політичну владу, адже багатії буквально впливають на політиків через донати, володіють ключовими медіа та соціальними мережами (дев’ять із десяти найбільших соцмереж контролюються лише шістьма мільярдерами).

Ця «концентрація багатства» відбувається на тлі глобальної нерівності: кожна четверта людина регулярно недоїдає, а майже половина населення живе за межею бідності. Організація пропонує змінити ситуацію через національні стратегії скорочення нерівності та встановлення «межі екстремального багатства», ефективне оподаткування мільярдерів, заборону їм фінансувати передвиборчі кампанії та забезпечення незалежності медіа від олігархів.

Звіт Oxfam традиційно публікують перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, який у 2026 році розпочинається 19 січня, де впродовж тижня світові політичні лідери обговорюватимуть ключові глобальні проблеми.