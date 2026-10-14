Після припинення дії спеціального дозволу «Бориславської нафтової компанії» на розробку Стинавського нафтогазового родовища у Львівській області виникла юридична колізія. На цій самій території діє дозвіл на Семигіновське родовище, виданий ще у 2011 році компанії «Парі», правонаступником якої є «Парі Нафтогаз», яка входить до корпоративної групи родини колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Через особливості розташування покладів і відсутність чіткого обмеження за глибиною в документах щодо цього дозволу державі доведеться визначати, як розмежувати права на розробку двох родовищ.

Як пише видання «Капітал», Стинавське та Семигіновське родовища розташовані фактично одне під одним. Поклади Стинавського родовища залягають на глибині приблизно 2,8–3,6 км, а Семигіновського – нижче. Водночас у документах до спеціального дозволу № 5398 на користування надрами Семигіновського родовища немає чітко визначеної вертикальної межі ділянки. Це ускладнює визначення прав на видобуток після припинення дії дозволу попереднього надрокористувача.

Державна служба геології та надр України видала дозвіл №5398 компанії «Парі» 25 жовтня 2011 року. Він передбачає видобуток нафти, природного газу, конденсату та інших вуглеводнів Семигіновського родовища. В опублікованій Держгеонадрами редакції угоди від 2019 року надрокористувачем зазначена компанія «Парі». Згодом її правонаступником стало ТОВ «Парі Нафтогаз».

До серпня 2026 року Стинавське родовище розробляла пов’язана з групою «Приват» «Бориславська нафтова компанія» на підставі спеціального дозволу № 1211, виданого 20 січня 1998 року. Термін його дії продовжили до 2038 року.

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Ситуація змінилася після запровадження санкцій проти компанії БНК. 3 серпня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав указ № 704/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій, зокрема щодо «Бориславської нафтової компанії». Згодом санкційні обмеження уточнили указом №747/2026. За судовими матеріалами, їх запровадили на десять років.

Після введення санкцій БНК повідомила про зупинення видобутку вуглеводнів на Стинавському родовищі з 4 серпня. А 18 вересня Держгеонадра видала наказ №449 про припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. У додатку до наказу першим зазначений дозвіл №1211, який належав «Бориславській нафтовій компанії».

Компанія оскаржує це рішення. Наприкінці вересня Львівський окружний адміністративний суд розглядав її заяву про забезпечення майбутнього позову. БНК просила призупинити дію наказу Держгеонадр у частині припинення її спеціального дозволу до ухвалення остаточного судового рішення.

До зупинення роботи Стинавське родовище було діючим видобувним активом. За даними «Капіталу», середньодобовий видобуток становив близько 43 тонн нафти та 68 тис. м³ природного газу.

Після припинення дії дозволу БНК розглядала можливість виставити права на розробку родовища на новий аукціон. Однак чинний дозвіл на Семигіновське родовище, площа якого перетинається зі Стинавською ділянкою, ускладнив реалізацію такого сценарію.

Серед можливих варіантів – юридичне та геологічне розмежування двох родовищ із подальшим виставленням Стинавської ділянки на відкритий аукціон. Інший сценарій передбачає зміну меж або параметрів дозволу на Семигіновське родовище, якщо для цього будуть законні підстави. Також невизначеність може зберігатися до завершення адміністративних і судових процедур.

Водночас наявність дозволу №5398 не означає, що «Парі Нафтогаз» автоматично отримає права на запаси Стинавського родовища. Для цього потрібні відповідні рішення Держгеонадр і дотримання законодавства про користування надрами. Саме географічне накладання двох ділянок не є підставою для автоматичної передачі запасів іншому надрокористувачу.

Додаткову увагу до ситуації привертає структура власності «Парі Нафтогаз». За даними, наведеними «Капіталом», серед кінцевих бенефіціарів компанії вказані Анна та Карина Злочевські – дочки колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. Дозвіл на Семигіновське родовище видали у жовтні 2011 року, коли він очолював це міністерство.

Подальша доля Стинавського родовища залежить не лише від остаточного рішення щодо дозволу «Бориславської нафтової компанії», а й від того, як держава врегулює перетин двох ліцензійних ділянок. Одне з ключових питань – чи зможуть права на розробку Стинавського родовища передати новому надрокористувачу через відкритий аукціон.