Хлопчика з лікарні вже виписали додому

До центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») з Дрогобича госпіталізували 2-річного хлопчика з пневмонією, лікування якого антибіотиками не приносило полегшення, а навпаки, його стан погіршувався. У львівській лікарні у хлопчика діагностували двобічну пневмонію, лівобічний ексудативний плеврит та фібриноторакс. Дослідження показало, що захворювання спровокувала стійка до антибіотиків бактерія.

За словами мами маленького Деміра, захворювання розпочалося із симптомів вірусної інфекції. Симптоми пневмонії виникли буквально через два дні лікування вдома. Хлопчик потрапив до місцевої лікарні, де йому призначили антибіотики. Та дитині легше не ставало, його стан дедалі погіршувався, тож батьки приїхали з сином до львівського «Охматдиту».

У лікарні маленького пацієнта ще раз ретельно обстежили і діагностували двобічну пневмонію, лівобічний ексудативний плеврит та фібриноторакс, кажуть у лікарні.

Дитячі хірурги провели хлопчику діагностично-лікувальну торакоскопію: оглянули плевральну порожнину, розʼєднали плевральні спайки, провели санацію (низка лікувально-профілактичних заходів з оздоровлення організму) і дренування плевральної порожнини (видалення з плевральної порожнини повітря, крові або рідини, розправлення легені та ліквідація зміщення середостіння, яке спричиняє гемодинамічні порушення). Вміст з плевральної порожнини скерували на бактеріологічний посів, щоб визначити, яка саме бактерія викликала це захворювання.

Виявилося, що пневмонію у хлопчика викликала бактерія Klebsiella pneumoniae, яка є стійкою до більшості антибіотиків.

«Пневмонія спричиняє інтоксикацію, дихальну недостатність. Усі важко переносять це захворювання. Тим більше, із масивними ураженнями та плевритом», – каже торакальний хірург Олександр Колодій.

Лікування хлопчика пройшло успішно. Його з лікарні вже виписали додому.