Для того, щоб цибуля не пішла в стрілки, необхідно провести своєчасну обрізку

Якщо цибуля випускає стрілки, самі цибулини втрачають якість та свій смак. Тому дуже важливо правильно доглядати цей овоч, щоб уникнути незапланованого стрілкування. Як це зробити та чому взагалі цибуля стрілкується – розповідає Ukr.Media.

Для того, щоб цибуля не пішла в стрілки, необхідно забезпечити їй достатній та регулярний полив. Особливо це важливо в період формування цибулин. За нестачі вологи рослина починає стрімко рости у висоту, утворюючи стрілки, замість того, щоб формувати великі цибулини.

Також важливо стежити за станом ґрунту. Цибуля не любить кислий ґрунт, тому перед посадкою рекомендується розкислити його вапном або золою. Корисно додати в ґрунт компост або перегній, щоб забезпечити рослині необхідні поживні речовини.

Для того, щоб цибуля не пішла в стрілки, необхідно також провести своєчасну обрізку. Коли рослина досягає висоти 15-20 см, необхідно видалити верхівку, щоб стимулювати зростання бічних цибулин. Також рекомендується видалити квітконоси, якщо вони з'явилися.

Важливим моментом у догляді за цибулею є боротьба з бур'янами, адже вони не тільки конкурують з рослиною за поживні речовини, а й можуть стати причиною появи стрілок.