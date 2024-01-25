У четвер, 25 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Полювання на порушників. Львівські патрульні затримали водіїв, які не дотримались правил дорожнього руху.

Здійснив свою мрію. Вчитель фізкультури, який втратив руку на фронті, після протезування зумів зіграти у баскетбол.

З турботою про захисників. Студенти Львівського медуніверситету виготовляють грілки для воїнів на передову.

Ожеледиця, рвучкий вітер та хуртовини. Завтра вночі та вранці пориви можуть бути до 15 – 20 метрів на секунду.

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