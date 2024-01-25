Студенти Львівського медуніверситету виготовляють хімічні грілки для захисників
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 січня
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У четвер, 25 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Полювання на порушників. Львівські патрульні затримали водіїв, які не дотримались правил дорожнього руху.
- Здійснив свою мрію. Вчитель фізкультури, який втратив руку на фронті, після протезування зумів зіграти у баскетбол.
- З турботою про захисників. Студенти Львівського медуніверситету виготовляють грілки для воїнів на передову.
- Ожеледиця, рвучкий вітер та хуртовини. Завтра вночі та вранці пориви можуть бути до 15 – 20 метрів на секунду.
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