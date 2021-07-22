Керівники Держгеокадастру Івано-Франківської області незаконно роздали 150 гектарів землі у гірській місцевості

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на 150 га землі в горах Івано-Франківської області. Цю землю, за версією слідчих, посадовці Держгеокадастру спеціально роздали місцевим атовцям, щоб потім переоформити на інших людей. У причетності до земельної оборудки підозрюють земельних проектантів, прокурорів і місцевого депутата.

Усі ділянки, які фігурують у кримінальній справі, розташовані в гірській місцевості. Частина з них – це землі природно-заповідного фонду та територія лісів, приватизація яких є прямим порушенням законодавства. Усі ділянки розкидані кількома масивами і розташовані близько до природного заповідника «Горгани» та до курорту «Буковель» у межах населених пунктів Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом’яківка, Стримба, Зелена та вздовж річки Бистриця Надвірнянська.

За офіційною версією ДБР, до оборудки з землями дотичні керівники Держгеокадастру в Івано-Франківській області, посадовці Ворохтянського та Надвірнянського лісгоспів, місцеві прокурори, земельні проектанти і навіть депутат Івано-Франківської обласної ради від партії «Платформа громад». Слідчі вважають, що землі виділялись на підставних людей, в основному атовців, без погодження місцевої влади та суміжних користувачів. Загалом таким чином протягом 2019-2021 років роздали 150 гектарів землі. ДБР оцінює збитки нанесені цієї земельною оборудкою у понад 100 млн грн.

На карті показані орієнтовні місця розташування ділянок у горах Івано-Франківщини, що фігурують у кримінальній справі

У липні 2021 року слідчі провели обшуки і вилучили документи, флешки, диски та техніку в управлінні Держгеокадастру Івано-Франківської області, домівках фігурантів та офісах проектних організацій. Серед вилучених речей є також два російські паспорти.

19 липня 2021 року Личаківський районний суд наклав арешт на всі земельні ділянки, які фігурують у кримінальній справі. Частина земельних ділянок ще не встигли переоформити у приватну власність – вони на момент арешту перебувають у комунальній власності. А серед власників уже приватизованих ділянок у Карпатах є як і невідомі люди, так лісники, підприємці, поліцейські, місцеві чиновники і їх родичі.

Нагадаємо, ZAXID.NET нещодавно публікував розслідування про масштабну крадіжку землі в урочищі «Вишня» біля «Буковелю», до якої вважають причетним місцевого полковника поліції. Ми також неодноразово повідомляли про те, як посадовці Держгеокадастру незаконно роздавали землю на Львівщині.