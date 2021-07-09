На «Буковелі» виявили масштабну схему привласнення земельних ділянок
За підробленими документами зловмисники привласнили понад 1,5 га землі вартістю 20 млн грн
На Прикарпатті зловмисники, підробивши документи, заволоділи шістьма земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, що розташовані у селі Поляниця. Як відомо на території цього села розташований гірськолижний курорт «Буковель». Збитки, завдані законним власникам, становлять близько 20 млн грн. Про це у п'ятницю, 9 липня, повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Як встановили правоохоронці, до складу групи входили четверо мешканців Одеської та Закарпатської областей. «Підробивши документи від імені офіційних власників, [зловмисники] уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. Відтак зловмисники незаконно заволоділи шістьома земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, що розташовані у с. Поляниця Яремчанської міської ради. Збитки, які були завданні законним власникам, становлять близько 20 млн грн», – йдеться у повідомленні поліції.
Про шахрайське заволодіння шістьма земельними ділянками повідомила і прес-служба Івано-Франківської прокуратури. Однак у повідомленні прокуратури вартість землі оцінили в 4,1 млн грн.
«Зловмисники підшукували земельні ділянки, які фактично не використовувалися. Згодом на підставі підроблених документів, зокрема паспортів громадян України, нотаріальних довіреностей тощо, оформляли земельні ділянки на підставних осіб та придбавали в останніх ці ділянки без відома реальних власників», – пояснили в прокуратурі.
Наразі чотирьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.