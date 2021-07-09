Зловмисники заволоділи шістьма земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га

На Прикарпатті зловмисники, підробивши документи, заволоділи шістьма земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, що розташовані у селі Поляниця. Як відомо на території цього села розташований гірськолижний курорт «Буковель». Збитки, завдані законним власникам, становлять близько 20 млн грн. Про це у п'ятницю, 9 липня, повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, до складу групи входили четверо мешканців Одеської та Закарпатської областей. «Підробивши документи від імені офіційних власників, [зловмисники] уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. Відтак зловмисники незаконно заволоділи шістьома земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га, що розташовані у с. Поляниця Яремчанської міської ради. Збитки, які були завданні законним власникам, становлять близько 20 млн грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Про шахрайське заволодіння шістьма земельними ділянками повідомила і прес-служба Івано-Франківської прокуратури. Однак у повідомленні прокуратури вартість землі оцінили в 4,1 млн грн.

«Зловмисники підшукували земельні ділянки, які фактично не використовувалися. Згодом на підставі підроблених документів, зокрема паспортів громадян України, нотаріальних довіреностей тощо, оформляли земельні ділянки на підставних осіб та придбавали в останніх ці ділянки без відома реальних власників», – пояснили в прокуратурі.

Наразі чотирьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.