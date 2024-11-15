Обвинувачений розробляв проєктну для Балаковської АЕС у Саратовській області

Золочівський районний суд Львівської області 11 листопада визнав винним Романа Дідуха у пособництві державі-агресору та ув'язнив на десять років. У вироку, на який звернув увагу «Судовий репортер», йдеться, що обвинувачений виготовляв проєктно-технічну документацію для російських атомних електростанцій.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений працював з харківським ТОВ «Южатоменергопроект», яке налагодило співпрацю з російською компанією «Альфапро» ще до 2022 року. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що засновником та директором ТОВ «Южатоменергопроект» є Володимир Хряпченко.

Директор залучив до виготовлення документації для підтримання поточного стану та модернізації російських АЕС дев'ятьох чинних та колишніх працівників ТОВ «Южатоменергопроект», зокрема й Романа Дідуха. Слідчі встановили, що не пізніше квітня 2022 року обвинуваченому доручили підготувати описи та креслення для філій АТ «Концерн Росенергоатом» Балаковської АЕС, Кольської АЕС і Калінінградської АЕС.

Роман Дідух виконав роботу й надіслав її на електронну скриньку директору ТОВ «Южатоменергопроект», який відправив все представникам російської компанії «Альфапро». Згодом робота Романа Дідуха потрапила до філій АЕС АТ «Концерн Росенергоатом». За всі креслення обвинувачений отримав 80 тис. грн.

Зазначимо, що Роман Дідух навчався у Харківському політехнічному університеті за спеціальністю котли та реактори. Під час судових засідань він повністю визнав провину й розкаявся.

Суддя Марія Бакаїм визнала винним Романа Дідуха у пособництві державі-агресору (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ) й ув'язнила на десять років. Також йому на десять років заборонили розробляти проєктно-технічну документацію у сфері енергетики. Діяльність колег засудженого розслідують в іншому кримінальному провадженні.

Додамо, що Тетяна Чернігівська, яка працювала на ТОВ «Южатоменергопроект» і виготовляла документи для окупантів, отримала у жовтні 2024 року умовний термін покарання. Харківський антикорупційний центр розповідав, що за виконану роботу Чернігівська отримала 323 тис. грн.