У березні Остап Стахів увірвався до Іршавської районної лікарні, де намагався показати, що хворих на коронавірус там немає

Іршавський районний суд Закарпатської області не зміг оштрафувати скандального львівського провокатора Остапа Стахіва, який у березні увірвався до місцевої лікарні з хворими на коронавірус. Він намагався показати, що в лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. За порушення карантину його затримала поліція, а у відділку він ледве не побився з правоохоронцями. Поліція склала протокол через злісну непокору, однак оформила його з порушеннями, через що суд не зміг його оштрафувати.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 березня Остап Стахів прийшов до Іршавської районної лікарні. Назвавшись «вільним журналістом», він та його прихильники увірвались у інфекційне відділення з хворими. Весь процес Остап Стахів знімав на відео, які публікував на своїй сторінці у Facebook. Через вторгнення провокаторів медики викликали поліцію. Тоді прес-службі поліції Закарпатської області ZAXID.NET повідомили, що на Остапа Стахіва та його прибічників склали протокол за ст. 44-3 КУпАП (порушення карантину).

У відділку Остап Стахів влаштував конфлікт – матюкався до поліцейських та шарпав їх за одяг. Тоді на нього склали ще один протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора працівникам поліції). За таке порушення передбачений штраф від 136 до 255 грн, громадські роботи або адмінарешт.

У прес-службі поліції Закарпатської області ZAXID.NET розповіли, що протокол про порушення карантину на розгляд суду не відправляли, а передали виконавчій службі, яка мала б стягнути з порушника відповідний штраф. Натомість протокол про злісну непокору відправили на розгляд Іршавського районного суду.

Адміністративне правопорушення за цією статтею мали б розглянути впродовж одного дня за участі порушника, однак на судове засідання Остап Стахів не з’явився. Крім цього, як вказано у матеріалах справи, у протоколі виправлена дата народження Остапа Стахіва й через цю помилку суд не може розглядати справу, поки не складуть новий протокол. Тому Іршавський районний суд повернув постанову слідчим, яку мали б виправити лише за присутності Остапа Стахіва. Натомість у поліції Закарпаття ZAXID.NET повідомили, що у протоколі вказана правильна дата народження порушника, а суд не зміг розглянути цю справу через те, що Остап Стахів не з’явився на засідання.

Кілька юристів пояснили ZAXID.NET, що якщо протокол складений із порушеннями, суд міг його і не повертати слідчим, а просто закрити справу. Якщо ж протокол таки повернули, то у райвідділку мали впродовж трьох місяців викликати порушника повторно, щоб скласти новий протокол. За три місяці термін притягнення до відповідальності за такі адміністративні правопорушення закінчується. Тому фактично зараз покарати його не можливо.

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової громадської організації «Ідея нації». Його часто звинувачували в організації замовних акцій та розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник та обливали зеленкою. У 2015 році невдало кандидував на посаду мера Винників від УРП. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку у понад 18%, хоча в результаті набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році балотувався на посаду мера Львова, втім його підтримали лише 826 виборців (0,36% від тих, хто взяли участь у голосуванні).

Під час карантину Остап Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі і переконуючи своїх підписників у тому, що пандемія коронавірусу – це вигадка. У грудні торік він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від Covid-19 та карантину. Влітку він організував акцію проти вакцинації від коронавірусу, до якої залучив дітей. Однак львівські суди вже кілька разів відмовлялися штрафувати Остапа Стахіва за антивакцинаторські протести та відмову носити маску в публічних місцях.