Володимира Доманського підозрюють у шахрайстві та вимаганні хабаря від підприємця

Печерський районний суд міста Києва оприлюднив деталі справи про затримання на хабарі колишнього селищного голову Брюховичів Володимира Доманського. Під час обшуків у справі слідчі вилучили майже 200 документів, що стосуються тендеру на капітальний ремонт огорожі та тротуару на вул. Львівській, 29 у Яворові.

24 грудня 2024 року слідчі викрили на хабарі колишнього селищного голову Брюховичів та чинного депутата Львівської обласної ради «Європейської солідарності» Володимира Доманського та заступника мера Яворова Віталія Денегу. Посадовці вимагали 25 тис. доларів та 190 тис. грн хабаря від підприємця за перемогу у тендері. Коли бізнесмен самостійно отримав підряд, вони почали вимагати в нього частину прибутку.

Під час затримання Володимир Доманський та Віталій Денега намагалися змити хабар в унітаз. ДБР повідомили їм про підозри у шахрайстві за попередньою змовою в особливо великих розмірах. Суд обрав Володимиру Доманському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а Віталія Денегу відсторонив від посади заступника мера Яворова та відправив під арешт із можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Водночас суд відмовився відсторонити його від посади за клопотанням слідчих, натомість 30 січня його достроково звільнили рішенням Яворівської міської ради. Зараз він оскаржує це рішення в суді.

Як стало відомо з ухвали Печерського районного суду від 6 лютого, ще у листопаді 2024 року, в межах досудового розслідування, слідчі провели обшуки у Володимира Доманського, під час яких вилучили 197 документів, відеореєстратор, мобільний телефон, 600 доларів готівки, договір завдатку на 100 тис. доларів та розписку на отримання 2 тис. доларів завдатку. Його адвокати намагалися скасувати ухвалу, однак суд відмовив їм у цьому клопотання.

У матеріалах справи фігурують документи, що стосуються тендеру на капітальний ремонт огорожі та тротуару по вулиці Львівська, 29 у Яворові, який відбувся у червні 2023 року. Тоді на аукціоні перемогло ТзОВ «Сапфір Інвест Плюс», що погодилось виконати роботи за 9,5 млн грн. У 2024 році КП Яворівської міської ради «Житлокомунсервіс» перепідписало угоду з підрядником через коригування проєкту, за яким вартість робіт зросла до понад 12 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Сапфір Інвест Плюс» зареєстроване у 2017 році у Рудках та займається будівництвом. Одноосібним власником компанії вказаний Зіновій Занько. Він має нерухомість та земельну ділянку в Брюховичах та Львові.