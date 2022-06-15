Спірні земельні ділянки розташовані на вул. Шевченка, 317 в мікрорайоні Рясне

Господарський суд Львівської області оштрафував ТОВ НВП «Геліос» за незаконне користування земельними ділянками на вул. Шевченка, 317 у Львові.

Йдеться про чотири земельні ділянки загальною площею 2,6 га, що розташовані на вул. Шевченка, 317 у Рясному. Кілька років ТОВ НВП «Геліос» на правах договору оренди з Львівською міськрадою користувалося цими ділянками, однак у 2018 році термін дії договорів скінчився, а компанія за продовженням до міськради не зверталася.

Крім цього, у 2014 році «Геліос» придбав на вул. Шевченка, 317 нежитлові приміщення, не уклавши при цьому угоди про користування ділянками, на яких розташовані приміщення, з міською радою.

У вівторок, 15 червня, Господарський суд Львівської області постановив накласти 1,75 млн грн штрафу на ТОВ НВП «Геліос». Це рішення першої інстанції і його можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ НВП «Геліос» зареєстроване в Теребовлі й займається орендою нерухомості. Власниками компанії є львів’яни Михайло Потій та Володимир Домащук. Вони ж є співвласниками ТОВ «Ферозіт», яке звинувачують у незаконному будівництві одного з поверхів ЖК на вул. Варшавській у Львові.