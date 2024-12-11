Суд врахував, що обвинувачений працює на об’єкті критичної інфраструктури

Воловецький районний суд визнав винним начальника «Мукачівської дистанції колії» регіональної філії «Львівської залізниці» Івана Могіша у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. За скоєння аварії, в якій отримали травми двоє людей, посадовцю «Укрзалізниці» призначили 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 грудня, ввечері 21 січня 2024 року Іван Могіш напідпитку влаштував ДТП на трасі Нижні Ворота – Міжгір’я. На своїй Toyota він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Suzuki. Водій та пасажирка останнього отримали переломи та були госпіталізовані до лікарні.

12 жовтня Іван Могіш уклав з потерпілими угоду про примирення, а під час судового засідання визнав свою провину. Суд також врахував, що обвинувачений працює на об’єкті критичної інфраструктури під час воєнного стану і ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Суха визнала Івана Могіша винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння і призначила йому 85 тис. грн штрафу з позбавленням права 3 роки керувати автомобілями. Також засуджений має сплатити 12,5 тис. грн за проведення експертиз.