Після проходження тесту на «Драгері» водійка поклала 1100 грн в салон автівки патрульної поліції

Свалявський районний суд визнав винною бухгалтерку Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Ольгу Белоцьку у хабарі патрульним за непритягнення її до відповідальності під час керування автомобілем напідпитку. Посадовиці призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 жовтня, у травні 2024 року Ольгу Белоцьку за кермом Lanos зупинили за порушення правил користування ременем безпеки. Під час оформлення адмінматеріалів патрульні виявили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Після проходження тесту на «Драгері», Ольга Белоцька поклала 1100 грн в салон автівки патрульної поліції, щоб її не притягували до відповідальності за керування напідпитку.

Під час судового засідання у липні посадовиця уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Павло Уліганинець визнав Ольгу Белоцьку винною у наданні неправомірної вигоди службовій особі та призначив їй 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.