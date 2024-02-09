Турківський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді вчителя місцевого вчителя Сергія Бабича, якого зупинили за кермом авто з ознаками сп’яніння. Водій визнав свою провину і йому призначили 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, вчитель трудового навчання і креслення Турківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сергій Бабич вранці 19 січня, приблизно о 07:40, керував авто Volkswagen Transporter у Турці. Його зупинили поліцейські та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, нестійка хода, почервоніння очей). Сергій Бабич відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння. Додамо, що Бабича зупинили на площі Ринок, приблизно у хвилині їзді від школи, де він працює.

Згідно з відеозаписом правоохоронців, який оглянули на засіданні суду, водій тривалий час не зупинявся на вимогу поліцейського, після зупинки не показував поліцейському документів та намагався втекти. На запитання поліцейського, чому він сів за кермо нетверезим, Сергій Бабич відповів, що у нього народився внук.

На засідання суду Сергій Бабич не прийшов, але подав заяву, у якій визнав свою провину та просив розстрочити суму штрафу, бо вона перевищує його місячний дохід.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та визнала Сергія Бабича винним у нетверезій їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу із забороною керувати транспортними засобами протягом року. Штраф чоловік має сплатити протягом трьох місяців рівними платежами. Постанову ще можна оскаржити.