Суд почав розгляд справи звільненої за схвальний допис про Гітлера львівської вчительки

У понеділок, 25 червня, у Шевченківському районному суді відбулось перше засідання у справі про поновлення на роботі вчительки історії школи №100 та депутатки ЛМР від ВО «Свобода» Мар’яни Батюк. Під час слухання справи суддя Дарина Глинська розкритикувала підготовку позивача до засідання і розглянула клопотання директора школи.

На засідання суду Мар’яна Батюк, яку звільнили з роботи через допис про Адольфа Гітлера, не прийшла. Її представник – юрист Львівської міської організації ВО «Свобода» Юлій Рудницький повідомив суду, що Мар’яна Батюк перебуває з депутатською делегацією у Вроцлаві. Окрім Рудницького на судове засідання прийшов керівник Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомир Мельничук, який представився слухачем.

Представники відповідача – школи №100 та третьої особи – управління освіти Львівської міськради на засідання суду не прийшли. Водночас директор школи №100 Василь Титар надіслав суду заяву, у якій просить відкласти судове засідання через те, що він перебуває у відпустці до 19 серпня і не встиг укласти договір із адвокатом.

Суддя Дарина Глинська оголосила перерву у розгляді цієї справи через клопотання Василя Титара. Також її здивувало, чому позивачка не долучила директора школи третьою особою у справі і порадила Юлію Рудницькому зробити це.

Наступне засідання суду у цій справі призначено на 2 серпня.

Нагадаємо, вранці 20 квітня, у день народження Адольфа Гітлера, на сторінці Мар'яни Батюк у Facebook з’явився схвальний допис про нацистського лідера. Приблизно за годину після публікації Батюк особисто видалила цей допис, однак його уже встигли помітити користувачі соцмережі і ЗМІ.

У ході розслідування цього інциденту управлінням освіти Львівської міськради Мар’яну Батюк попросили надати фахівцям доступ до архіву її сторінки у Facebook, щоб підтвердити версію про злам, але вона відмовилась це зробити. В результаті комісія управління освіти Львівської міськради рекомендувала звільнити її зі школи, що і зробив директор школи. На початку червня Мар’яна Батюк подала позов до суду, в якому просить поновити її на посаді та відшкодувати їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Після скандалу довкола допису про Гітлера Мар’яна Батюк видалила свою сторінку з Facebook.