Звільнена за допис про Гітлера львівська вчителька подала позов проти школи і мерії

«Невже ви думаєте, що молода вчителька, яка виросла на Рясному, могла б таке зробити?».

28-річну Мар'яну Батюк звільнили після скандалу із дописом про Гітлера

Звільнена за допис про Адольфа Гітлера вчителька історії львівської школи №100 Мар’яна Батюк подала позов до суду на школу та департамент гуманітарної політики Львівської міськради. У судовому позові вона вимагає визнати наказ про її звільнення незаконним.

У позовній заяві Мар’яни Батюк зазначено, що вона вимагає скасувати наказ директора школи №100 про її звільнення «за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи» та поновити її на посаді заступника директора з питань навчально-виховної роботи з 25 квітня. Також вона вимагає виплатити їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Шевченківський районний суд Львова уже прийняв цю позовну заяву та призначив слухання на 25 червня.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар Мар’яни Батюк з цього приводу, оскільки вона змінила номер телефону. Раніше вона заявляла, що отримує анонімні погрози у приватних повідомленнях.

Виявились також, що Мар’яна Батюк видалила з Facebook свою особисту сторінку, де вранці 20 квітня, у день народження Адольфа Гітлера, з’явився схвальний допис про нацистського лідера. Приблизно за годину після публікації Батюк особисто видалила цей допис, однак його уже встигли помітити користувачі соцмережі і ЗМІ. Пізніше Мар’яна Батюк заявила, що скандальний допис був опублікований без її відома, а її сторінку ймовірно зламали.

У ході розслідування цього інциденту управлінням освіти Львівської міськради Мар’яну Батюк попросили надати фахівцям доступ до архіву її сторінки у Facebook, щоб підтвердити версію про злам, але вона відмовилась це зробити. В результаті комісія управління освіти Львівської міськради рекомендувала звільнити її зі школи.

Нагадаємо, що 28-річна вчителька історії і заступниця директора львівської школи №100 з виховної роботи Мар’яна Батюк у 2015 році стала депутатом Львівської міськради від партії ВО «Свобода». З боку партійного керівництва під час цього скандалу з публікацією допису про Гітлера і подальшим звільненням Мар’яна Батюк отримала повну підтримку.