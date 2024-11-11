Червоноградський міський суд Львівщини визнав лікаря Сокальської районної лікарні винним у нетверезій їзді. Сам водій стверджував, що не вживав алкоголь, а приймав лише ліки – Валокордин. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та заборонив протягом року їздити на автомобілі.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, пізно ввечері 24 травня Дмитро Кішовар керував авто Mazda 6 у Шептицькому (колишній Червоноград). Його зупинили поліцейські та виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити перевірку на місці зупинки та попросив провести її у медзакладі. У Дмитра Кішовара виявили 0,59 проміле алкоголю (при допустимій нормі 0,2 проміле). На порушника поліція склала протокол через нетверезу їзду.

У постанові суду вказано, що обвинувачуваний є лікарем Сокальської районної лікарні. У матеріалах справи є пояснення Дмитра Кішовара, що він не вживав алкоголю, але тричі на день приймав ліки – Валокордин. Однак суддя Неля Отчак не взяла їх до уваги.

Суддя визнала Кішовара винним у нетверезому водінні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще можна подати апеляцію.