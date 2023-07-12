Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду держмайна щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка розташована на території України. Через цей трубопровід до України постачалося російське дизельне пальне, а його українську частину певний час контролював екс-нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Про це у середу, 12 липня, повідомила прес-служба ФДМУ.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».

Україна намагається повернути цей актив у державну власність не перший рік.

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».

В 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта».

«ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Наприкінці червня суд став на бік ФДМУ», – сказано в повідомленні.

Нафтопродуктопровід, який сполучає Росію та ЄС територією України, спершу контролювала російська державна структура «Транснєфть», а потім його через суди отримали компанії, пов'язані з Віктором Медведчуком. У 2021 році журналісти розповіли про спробу Медведчука залишити українську частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» під своїм контролем. У 2015 році йому вдалося це зробити: суд повернув «трубу» у власність ТОВ «Прикарпатзахідтранс», яку пов’язували з Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком. Сам Медведчук заявляв, що не причетний до ТОВ «Прикарпатзахідтранс».

19 лютого 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

23 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.