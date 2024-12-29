Університет користувався лісовими ділянками з 1978 року

Львівський окружний адміністративний суд відмовився повернути Львівському національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького 97 га лісу, якими користувався університет. У 2001 році ці землі помилково передали ЛГП «Галсільліс», яке поділило їх на 22 окремі ділянки.

Як вказано в матеріалах справи, у 1978 році голова комітету Пустомитівської районної (міської) ради видав ННВЦ «Давидівський» державний акт на право користування земельною ділянкою загальною площею 2304,0 га землі для ведення сільського господарства, з яких 185,2 га – це ліси. У 2001 році відділ Держгеокадастру у Пустомитівському районі помилково зняв з обліку 97 га лісових земель університету, посилаючись на рішення Львівської обласної ради. Однак ЛОР відповідного рішення не видавала, натомість передала ЛГП «Галсільліс» 97 га лісу Старосільської сільської ради.

Університет просив Львівську ОДА передати цю землю в користування, а згодом звернувся в суд з вимогою визнати протиправною бездіяльність Держгеокадастру щодо повернення землі в користування вишу.

Однак і Держгеоккадастр, і ЛОВА позов заперечили, посилаючись на рішення Львівської облради, яке багато років ніхто не оскаржував. Крім цього, у 2023 році в земельному кадастрі за заявами Пустомитівського дочірнього ЛП «Галсільліс» зареєстрували 22 земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею 97 га.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Наталія Кухар в задоволенні позову відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.