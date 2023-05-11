У судді Кропивницького оголосили вирок Петро Губеню та Роману Кондратюку

Ленінський районний суд Кропивницького у четвер, 11 травня, виніс вирок екс-главі Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу (Губеня) і секретарю єпархії Романові Кондратюку. Як повідомляє «Суспільне Кропивницький», вони визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іоасафа, який виправдовував захоплення Криму. За словами спецслужбовців, митрополит входив до найближчого оточення московського патріарха Кіріла, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

У жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. СБУ виявила листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучила велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів, які виправдовували, зокрема, захоплення Криму.

На засіданні синоду УПЦ в листопаді Іоасаф подав прохання про своє звільнення після обшуків СБУ. Наступного місяця спецслужба повідомила йому про підозру.

Цьогоріч у лютому суд обрав екс-главі Кіровоградської єпархії УПЦ та секретарю єпархії запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.