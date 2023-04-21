Обмін полоненими 14 грудня 2022, під час якого 28 із 64 полонених Україна визволила, віддавши росіянам священика УПЦ МП

Одного зі священиків-сепаратистів УПЦ МП, викритих у колабораціонізмі, Україна обміняла на 28 своїх військовослужбовців. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». І хоча обмін, про який згадав Малюк, відбувся ще в грудні минулого року, ця інформація стала відомою лише зараз.

Малюк нагадав, що починаючи з 2022 року відкрито кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога. За його словами, двоє священиків УПЦ МП були передані за обміном.

«І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців», – сказав Малюк.

Як пише «Українська правда», йдеться про священика УПЦ МП Андрія Павленка з Лисичанська, якого 7 грудня засудили до 12 років в’язниці за державну зраду до 12 років. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Сепаратиста обміняли 14 грудня, тоді до України повернулися 64 полонених,

включно з американським активістом. Однак тоді не було відомо, скількох полонених загарбники повернули в обмін на Павленка.

Відомо, що обміняного церковника зустрічав особисто ватажок ПВК «Вагнер» Євґєній Прігожин.