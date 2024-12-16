На вул. Панчишина, 5 розташована стоматологічна клініка Rikota

Господарський суд Львівської області скасував право користування земельною ділянкою біля парку «Погулянка» за ОСББ «Панчишина-5», на якій розташований будинок-пам’ятка архітектури місцевого значення. ОСББ належить родині власника мережі стоматологічких клінік та колишнього депутата Львівської міської ради Андрія Рікоти.

Як вказано в матеріалах справи, у 2022 році депутати Львівської міської ради затвердили проєкт землеустрою та відвели ОСББ «Панчишина-5» земельну ділянку площею 0,082 га на вул. Панчишина в постійне користування. Розташований на цій ділянці будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, тоді як міська рада відвела землю під житлову і громадську забудову, хоча вона належить до земель історико-культурного призначення.

Через це прокуратура звернулася в суд і просила скасувати дію ухвали ЛМР і реєстрацію землі. Натомість міська рада з позовом не погодилась. Представники ЛМР в суді повідомили, що у 2020 році, коли ОСББ звернулося до міськради за дозволом на розробку документів, ця ділянка ще не мала категорії приналежності, оскільки межі історичного ареалу не були погоджені Мінкультом.

Суд встановив, що формування ділянки під пам’яткою архітектури як землі житлової і громадської забудови, суперечить вимогам земельного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини. Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Бортник позов прокуратури задовольнила і скасувала ухвали міської ради про відведення землі для ОСББ. Крім цього, суд скасував реєстрацію ділянки в Державному земельному кадастрі. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що будинок №5 на вул. Панчишина у Львові – це вілла, збудована у 1930-роках. У ній розташований готель «Апартаменти Потоцьких». За цією ж адресою зареєстрована стоматологічна клініка «Рікота».

За даними аналітичної системи YouControl, ОСББ «Панчишина-5» зареєстроване у 2015 році. Бенефіціарами ОСББ вказані депутат-«свободівець» двох скликань Львівської міської ради та власник стоматологічної клініки Rikota Андрій Рікота, прописана з ним в одній квартирі Лілія Рікота та власник сусідньої квартири Іван Мартинюк.