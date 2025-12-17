Водій в'їхав у щебінь, розсипаний на дорозі

Верховний суд відмовив в апеляції Чопській міській раді, яка намагалася оскаржити виплату 54 тис. грн водієві Антону Галенку, що потрапив у ДТП під час ремонту дороги.

За матеріалами справи, у жовтні 2023 року водій Škoda Octavia, рухаючись по вул. Головна – Берег у Чопі наїхав на висипаний на проїзній частині дороги щебінь, пошкодивши авто. Дорога не була освітленою і на ній не було попереджувальних знаків про ремонтні роботи, які проводив підрядник на підставі договору, укладеного з Чопською мерією.

Антон Галенко переконував суд, що саме міська рада є уповноваженим державою органом для забезпечення нормального стану доріг та безпеки руху і вимагав компенсувати йому 114 тис. грн збитків.

У січні 2025 року Ужгородський міськрайонний суд відмовив у позові водієві, а у вересні Полтавський апеляційний суд задовольнив його скаргу частково, зобов’язавши Чопську міську раду компенсувати Антону Галенку 54,6 тис. грн.

Мерія намагалася оскаржити рішення в касації, однак Верховний суд 11 листопада відмовив у відкритті провадження через те, що ціна позову не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, залишивши рішення апеляційного суду без змін.